«Белорусский расследовательский центр»: предприниматель Александр Шакутин ведет бизнес в Германии в обход санкций

Предприниматель Александр Шакутин, внесенный в санкционный список Евросоюза в 2020 году, ведет прибыльный бизнес в Германии, выяснили журналисты «Белорусского расследовательского центра».

По информации журналистов, в Германии Шакутин владеет компанией SV MASCHINEN, которая занимается поставками сельхозтехники в Восточную Европу. БРЦ выяснил, что валовая прибыль фирмы в 2020 году составила примерно 3,5 миллиона евро.

По мнению опрошенных журналистами экспертов, SV MASCHINEN удалось обойти санкции из-за запутанной структуры собственников, которая изменилась в сентябре 2020 года, еще до введения ограничений против Шакутина.

Изначально он владел компанией вместе с партнерами: Ярославом Буяльским, Игорем Субботиным, Виталием Воротницким и Валентином Егоровым. Сейчас в числе собственников остался только Егоров, которому принадлежит 30% фирмы. Оставшиеся 70% – у литовской компании EM SYSTEM, совладельцем которой является Шакутин. Из-за связи с беларуским предпринимателем EM SYSTEM попала под национальные санкции Литвы, а в Германии ее связь с Шакутиным не проследили, и компания избежала ограничений. Продолжает работать и ее представительство в Минске: в 2021 году его чистая прибыль составила около 1 миллиона долларов.

Журналисты БРЦ пишут, что обратились в Министерство финансов Германии за официальным комментарием и ожидают ответ.

В декабре 2020 года Европейский союз ввел санкции против ряда беларуских чиновников, силовиков и предпринимателей. В санкционном списке значится, что Александр Шакутин — один из ведущих беларуских бизнесменов, член президиума провластного объединения «Белая Русь» и Совета по развитию предпринимательства. В июле 2020 года он выступил с комментариями, осуждающими протесты в Беларуси.



