Совмин расширил перечень беларуских юрлиц, иностранным владельцам которых запрещено продавать доли своего бизнеса в Беларуси из-за «недружественных действий в отношении беларуских юридических и (или) физических лиц», соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Совмин увеличил количество таких компаний почти в 10 раз. Изначально их было 190, сейчас 1849. В список попали такие крупные компании, как Ziko, «Ляховичский молочный завод», «Маттиоли», «Доброном», «Морозпродукт», «Белкард».

31 октября Александр Лукашенко подписал Указ № 386, в котором говорится, что компании, которые Совмин внес в список юрлиц с «недружественным» иностранным капиталом, нельзя реорганизовывать. Согласно документу, «лицам из недружественных государств» запрещен выход из состава участников юрлица, они также не могут регистрировать новые юрлица, созданные в результате реорганизации компаний из списка и вносить в устав юрлица изменения, связанные с их реорганизацией, отчуждением акций «недружественными» инвесторами или выходом таких инвесторов из бизнеса.