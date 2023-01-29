Украина ввела санкции против беларуских компаний, содействующих российской агрессии

Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 185 юридических и физических лиц. Среди них — 23 беларуские компании. Указ опубликован на сайте президента Украины.

По словам Зеленского, санкции введены против юрлиц и физлиц, используемых «государством-агрессором, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат».

Из беларуских компаний под санкции попали «Беларуськалий», «Белорусская железная дорога», «Гомельский химический завод», «Белгазпромбанк» и другие.

«Их активы в Украине блокируются, имеющееся имущество будет использоваться для нашей обороны», — сказал Зеленский.

В середине января Украина ввела санкции против 198 российских и беларуских граждан. В списке оказались четверо беларусов — пропагандисты Григорий Азаренок, Игорь Тур и Александр Осенко, а также политолог Александр Шпаковский.