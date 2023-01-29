Осужденному на 22 года Вячеславу Малейчуку предъявлено обвинение в злостном неповиновении администрации колонии

Пинчанина Вячеслава Малейчука, приговоренного к 22 годам лишения свободы, будут судить опять: ему предъявлено обвинение в злостном неповиновении требованиям администрации колонии (статья 411 УК). Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Какие события стали причиной для очередного уголовного дела против Малейчука, неизвестно. Рассмотрение дела назначено на 10 февраля.

В мае 2022 года суд приговорил Малейчука к 22 годам колонии по обвинению в покушении на акт терроризма (статья 14 и части 1, 3 статьи 289 УК), приготовлению к его совершению повторно, сопряженном с убийством человека (статья 13 и часть 3 статьи 289 УК), незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ (часть 3, 4 статьи 295 УК), незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3 УК).

26 марта 2021 года ГУБОПиК отчитался о задержании Малейчука, который, по версии следствия, готовил два теракта по указанию BYPOL. МВД утверждало, что житель Пинского района «намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске». Для этого он подготовил два самодельных взрывных устройства, одно заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича в Минске, второе — в Борисовском районе.

По версии МВД, мужчина «поддерживал связь» с инициативой BYPOL, от которой и получил указание совершить теракт «на территории органа внутренних дел или воинского формирования».

Задержанный с опухшим лицом и ссадинами на камеру рассказывал, что не знает имени человека, который давал ему это указание. По его словам, он просил, «чтобы на территории части второго взрыва не было», потому что осознавал, что пострадают люди.