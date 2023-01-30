Администратору телеграм‑канала «Армия с народом», осужденному на  5,5 лет, добавили еще 9 месяцев колонии

Суд Волковысского района приговорил Сергея Ярошевича, одного из администраторов телеграм-канала «Армия с народом», еще к девяти месяцам колонии, пишет правозащитный центр «Вясна». Ранее Сергей Ярошевич уже был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы.

Сергея Ярошевича судили по статье о злостном неподчинении требованиям администрации колонии (статья 411 УК).

Сергей Ярошевич был доверенным лицом Светланы Тихановской в 2020 году. Он выехал из страны, однако вернулся в Беларусь после задержания жены, Антонины Коноваловой. Коновалову приговорили к пяти с половиной годам колонии по статье об участии в массовых беспорядках (части 2 и 3 статьи 293 УК).