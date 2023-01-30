Осужденного на 6 лет колонии 70‑летнего Василия Демидовича снова обвиняют в оскорблении представителя власти

Осужденного на 6 лет колонии 70-летнего жителя Несвижа Василия Демидовича обвиняют в оскорблении представителя власти (статья 369 УК), сообщает «Вясна».

Подробности нового обвинения против Демидовича неизвестны. Согласно расписанию суда Дзержинского района, заседания по делу жителя Несвижа начнутся 31 января.

В сентябре суд признал Демидовича виновным в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), представителя власти (статья 369 УК) и судьи (статья 391 УК) и приговорил к 6 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 1600 рублей.

Согласно обвинению, с сентября 2021 года по январь 2022 года Демидович писал в чате «Карателей Беларуси» оскорбительные комментарии о Лукашенко, представителях власти и судье, а также комментарии, содержащие «призывы, желание, заинтересованность и готовность к созданию вооруженных формирований, направленных на причинение вреда».

Правозащитники перечисляли несколько комментариев, оставленных пенсионером в чате: «Пока рабочего движения нет», «Нужна всеобщая стачка по всей стране», «Жду в Беларуси вооруженные силы НАТО», «Опять очередной колхозан и ябатька», «долбаный москаль».

В конце июня КГБ внес Василия Демидовича в список лиц, причастных к террористической деятельности.