Заполнившего анкету для участия в добровольческом отряде в Украине жителя Докшиц суд приговорил к 4,5 годам колонии

Витебский областной суд приговорил жителя Докшицкого района Сергея Грибовича, который заполнил анкету для участия в добровольческом отряде в Украине, к 4,5 годам колонии. Об этом сообщает «Вясна».

Грибовича обвинили по нескольким статьям УК, пишут правозащитники. Речь о статьях об оскорблении представителя власти (статья 369 УК), разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), клевете в отношении Лукашенко (часть 1 и часть 2 статьи 367 УК), оскорблении Лукашенко (часть 1 и часть 2 статьи 368 УК), создании экстремистского формирования или участии в нем (часть 1 статьи 361-3 УК).

О задержании жителя Докшиц стало известно в марте 2022 года. На «покаянном» видео, опубликованном в провластном телеграм-канале, Грибович говорил, что зарегистрировался в «интернет-сообществе» оппозиционера и бывшего беларуского ресторатора Вадима Прокопьева.

«Там была ссылка, нажал на ссылку, по боту перешел. Отвечал на вопросы. Сказали ждать. Ссылкой предлагалось идти в добровольческий батальон "Легионер" в Варшаве с целью воевать на территории Украины против российских [войск]», — говорил он на камеру.