На представителя солигорского ФК «Шахтер» завели уголовное дело по статье о покушении на подкуп

Силовики задержали представителя футбольного клуба «Шахтер», в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о покушении на подкуп (часть 1 статьи 14 и часть 1 статьи 253 УК), пишет пресс-служба Следственного комитета.

Как сказано в сообщении ведомства, силовики выявили факт оказания противоправного влияния на результат матча Чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Следственные действия продолжаются.

В СК не уточняют, как зовут задержанного, однако, вероятно, речь идет о спортивном директоре клуба Владимире Нидергаусе. 22 января о его задержании писала «Трибуна».