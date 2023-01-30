Минчанина, проведшего год в колонии по статье об оскорблении Лукашенко, будут судить за нарушение превентивного надзора

Жителя Минска Алексея Щербатюка, проведшего год в колонии по статье об оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), будут судить за несоблюдение требований превентивного надзора (статья 421 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело Алексея Щербатюка в суде Советского района Минска 2 февраля будет рассматривать судья Елена Жукович. Ему грозит арест или лишение свободы на срок до года. Правозащитники отмечают, что это первый такой известный им случай.

Ранее Алексей Щербатюк уже провел год в колонии строгого режима, по версии обвинения он в мае 2021 года на балконе своего дома кричал «Жыве Беларусь!» и «Лукашенко — петух!». На свободу он вышел в августе 2022 года.