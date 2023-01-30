Жительница Витебска искала в лесопарке закладку и замерзла насмерть, пишет пресс-служба Госкомитета судэкспертиз. Все произошло в конце 2022 года, однако сообщили о случившемся в комитете только сейчас.

34-летняя витеблянка и ее друг направились в один из городских лесопарков в поисках закладки. Поиски ни к чему не привели, друг предложил вернуться домой. После этого пара поссорилась, витеблянка осталась в парке, а ее друг направился домой.

Утром еще живую женщину на заснеженной тропинке обнаружили прохожие. Прибывшая на вызов бригада скорой констатировала ее клиническую смерть. Она скончалась несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

Согласно выводам экспертизы, проведенной Госкомитетом судэкспертиз по Витебской области, причиной смерти стало общее переохлаждение организма. В крови умершей был обнаружен психотроп альфа-PVP.