Суд в Украине приговорил беларуса, воевавшего в ЧВК на стороне России, к 10 годам колонии

Суд в Украине приговорил беларуса Максима Зезюльчика, воевавшего на стороне России в частной военной компании «Редут», к 10 годам лишения свободы, пишет «Судебный репортер» со ссылкой на единый госреестр судебных решений.

Контракт с ЧВК Зезюльчик подписал 19 июля 2022 года, он был назначен на должность пулеметчика-ретранслятора. Три дня пробыл на полигоне «Тригуляй» в Тамбовской области в России и после этого был направлен в город Изюм в Харьковской области, где получил оружие. Там он до 25 августа в составе подразделения «Ветераны» удерживал боевые позиции российских сил, в его обязанности входили оборона пункта связи и помощь связным, после этого подразделение Зезюльчика передислоцировали в Донецкую область. В конце сентября беларус был ранен, и позже попал в плен ВСУ.

В судебном заседании Зезюльчик признал вину. Он рассказал, что служил в вооруженных силах в Беларуси, узнал о вакансиях в «Редуте» от своего командира, решил присоединиться и уехал в Россию.

Суд назначил Максиму Зезюльчику максимально возможное наказание по статье о наемничестве (часть 4 статьи 447 Уголовного кодекса Украины).