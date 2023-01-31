EPAM Systems стал крупнейшим налогоплательщиком ИТ‑отрасли Литвы за 2022 год

В прошлом году литовская дочка EPAM Systems Epam sistemos заплатила в местную казну 10,4 миллионов евро налогов, и стала крупнейшим налогоплательщиком IT‑отрасли Литвы за 2022 год, пишет Officelife.

Epam sistemos в Литве в размерах налоговых отчислений обошла чемпиона многих предыдущих лет — дата-центр американского платежного сервиса Western Union, которые внесли в казну 9,1 миллионов евро. В числе крупнейших налогоплательщиков IT-сектора Литвы оказались еще несколько компаний с белорусскими корнями: Wargaming Vilnius (8,5 миллионов евро), Melsoft LT (4,1 миллионов евро) и Gurtam (2,5 миллионов евро).

Epam sistemos, Wargaming Vilnius и Melsoft LT, согласно подсчетам Государственной налоговой инспекции при Минфине Литовской Республики, по итогам 2022 года вошли в топ-500 важнейших налогоплательщиков страны.

EPAM Systems — крупнейший разработчик проектного (заказного) программного обеспечения и один из ведущих игроков в области ИТ-консалтинга в Центральной и Восточной Европе. Компания основана беларуским бизнесменом Аркадием Добкиным и его одноклассником Леонидом Лознером в 1993 году. В штате более 20 000 ИТ-специалистов, выполняющих проекты в более чем 30 странах мира.