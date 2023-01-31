Соцсети украинского депутата Алексея Гончаренко и фильм об убийстве Павла Шеремета признали «экстремистскими материалами»

Соцсети украинского депутата Алексея Гончаренко и фильм об убийстве беларуского журналиста Павла Шеремета признали «экстремистскими материалами», следует из обновленного перечня Мининформа.

Речь о фильме телеканала «Белсат», посвященному фактам о гибели беларуского журналиста. В список «экстремистских материалов» добавили и социальные сети гродненского журналиста Русла Кулевича и медиа MOST.

В ноябре 2021 года МВД признал «Белсат» «экстремистским формированием». До этого «экстремистскими материалами» признали все соцсети телеканала. «Белсат» — польский спутниковый телеканал на беларуском и русском языках.

Алексей Гончаренко — украинский депутат от партии «Европейская солидарность». В 2020 году он стал руководителей межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» в Верховной Раде Украины.