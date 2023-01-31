Силовики задержали жителя Плещениц, который сжег машину начальника ОГАИ Логойского района, пишет близкий к силовикам телеграм-канал «Обратная сторона».

Как пояснили авторы телеграм-канала, начальник ОГАИ вынес мужчине решение о лишении его водительских прав за «пьяную езду». После этого задержанный облил машину силовика бензином и поджег ее.

В ролике, который опубликовали в телеграм-канале, мужчина на камеру говорит, что «был немножко в выпившем состоянии и решил отомстить за лишение водительского удостоверения». Также задержанный говорит, что готов к компенсации.

Заведено ли на жителя Плещениц уголовное или административное дело — не сообщается.