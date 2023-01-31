СК: возле границы с Польшей нашли тело мигранта «арабской национальности»
СК: возле границы с Польшей нашли тело мигранта «арабской национальности»
Кризис на границе
31 января 2023, 10:26
 
 
 
 
 

В Пружанском районе на границе с Польшей обнаружили тело мигранта «арабской национальности», сообщает Следственный комитет.

«У погибшего не было при себе личных вещей и документов. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — пишет пресс-служба ведомства.

По информации СК, это седьмой случай смерти мигранта на приграничной с Польшей территории Пружанского района.

В конце декабря представители Погранкомитета обнаружили возле границы с Польшей труп мигранта из Того. 20 декабря ГПК сообщил о трупе мигранта «неславянской внешности» недалеко от калитки в польском заграждении. 27 декабря рядом с польской границей пограничники обнаружили гражданина Сирии и труп его дочери.

     
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