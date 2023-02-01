Суд на 1 месяц арестовал минчанина, который не заплатил за проезд в автобусе и ударил контролера

Суд Московского района Минска на 1 месяц арестовал 32-летнего местного жителя по статье о насилии или угрозе применения насилия в отношении должностного лица (часть 1 статьи 366 УК), пишет пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, осужденный утром 29 октября 2022 года не оплатил проезд в минском автобусе №103, ударил по голове одного из контролеров и попытался ударить второго.

В суде он полностью признал свою вину, пишет пресс-служба.