Против 15‑летних школьниц возбудили уголовное дело за поджог иконы Божией Матери

Против 15-летних школьниц возбудили уголовное дело о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) за поджог иконы Божией Матери Минской, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Мы хотели сделать фотографию. Хотели так, чтобы это было понарошку, сразу вообще хотели прифотошопить огонь. Но получилось, что решили сделать все реально. Я сделала фотографию, быстро ее затушила — подгорело буквально немного. Положила икону в портфель. Хотела отдать маме, потому что забрала ее из дома», — рассказала одна из задержанных.

По данным следствия, 28 января школьницы подожгли икону, снимая при этом видео около Свято-Духов кафедрального собора. 10-классниц задержали, а при осмотре телефона одной из девушек нашли «фото нацистской направленности».

Как пишет пресс-служба ведомства, следствие рассмотрит «вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных».