Польская компания расторгла контракт с дальнобойщиком из Мозыря, после разговоров с которым задерживали беларусов

Польский работодатель расторг трудовые отношения с дальнобойщиком из Мозыря Юрием Комаром — силовики задержали нескольких беларусов за разговоры с ним в чат-рулетке. Об увольнении Комара сообщает провластный телеграм-канал «ЖС Premium».
С начала января близкие к силовикам телеграм-каналы отчитались о задержании не менее восьми человек за разговоры с Юрием Комаром в чат-рулетке. Житель Мозыря представлялся украинцем, а задержанные рассказывали ему о своем отношении к войне и властям Беларуси.
26 января объединение бывших силовиков BYPOL писало, что Юрий Комар работает в фирме, зарегистрированной в Белостоке. В объединении рассказали, что передадут информацию о дальнобойщике полиции Польши и иным заинтересованным лицам.
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