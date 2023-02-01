Польская компания расторгла контракт с дальнобойщиком из Мозыря, после разговоров с которым задерживали беларусов

Польский работодатель расторг трудовые отношения с дальнобойщиком из Мозыря Юрием Комаром — силовики задержали нескольких беларусов за разговоры с ним в чат-рулетке. Об увольнении Комара сообщает провластный телеграм-канал «ЖС Premium».

С начала января близкие к силовикам телеграм-каналы отчитались о задержании не менее восьми человек за разговоры с Юрием Комаром в чат-рулетке. Житель Мозыря представлялся украинцем, а задержанные рассказывали ему о своем отношении к войне и властям Беларуси.

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26 января объединение бывших силовиков BYPOL писало, что Юрий Комар работает в фирме, зарегистрированной в Белостоке. В объединении рассказали, что передадут информацию о дальнобойщике полиции Польши и иным заинтересованным лицам.