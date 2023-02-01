Против служителя церкви «Новая земля» Андрея Мамойко и его жены возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка

Против служителя церкви «Новая земля» Андрея Мамойко и его жены Веры возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), пишет «Хрысціянская візія».

Как пишет телеграм-канал, сейчас пара находится в изоляторе на Окрестина.

«Прычынай для арышту, верагодна, сталіся апублікаваныя фатаздымкі з пратэстаў 2020 году. Магчыма, што праз 10 сутак яны будуць пераведзены ў ізалятар на вуліцы Валадарскага», — уточняет «Хрысціянская візія».

Супруги принимали участие в записи нескольких альбомов христианской музыки, а Андрей работал в одной из ІТ-компаний Беларуси, пишут авторы канала.