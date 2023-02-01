Суд приговорил к 3 годам воспитательной колонии подростка, который просил денег у минчанина, выдавая себя за девушку

Суд Жлобинского района приговорил 17-летнего подростка М. к 3 годам воспитательной колонии по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 209 УК), сообщает пресс-служба суда. Причиненный потерпевшему ущерб будут возмещать родители М.



Прокуратура писала, что в октябре этого года 2022 познакомился с минчанином Л. в интернете, представившись девушкой по имени Снежана. М. просил жителя Минска перевести ему на карту деньги для лечения матери и оплаты аренды. Л. перевел подростку 10 600 рублей, которые тот потратил на ставки в букмекерских конторах.

Согласно материалам дела, ранее судимый за аналогичное преступление молодой человек в октябре 2022 года, представившись девушкой по имени Снежана, на одном из интернет-сайтов познакомился с жителем г.Минска Л. Затем обвиняемый путем обмана в ходе переписки договорился с Л. о переводе в несколько приемов денежных средств на его банковские платежные карты под предлогом сбора денег на лечение матери, а также оплаты аренды квартиры.

Ранее подростка уже судили за аналогичное преступление.