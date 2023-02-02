Силовики задержали администратора телеграм-канала «Па-беларуску», сообщает провластный телеграм-канал «Книга ГУ "БАЗА"».

По информации «Нашай Нівы», речь о минчанине Андрее Филипчике. В «покаянном» видео задержанный говорит, что он администрировал телеграм-канал «Па-беларуску», где публиковались «жарты без палітыкі». Авторы провластного телеграм-канала утверждают, что дома у него дома нашли «большие запасы экстремистской символики, которая была изъята». Задержанный на камеру рассказывает, что участвовал в акциях протеста.

«Владелец карты поляка вел якобы белорусский канал, на котором между дел продвигались бчб-кони, латиница и ненависть к русскоязычному социокультурному пространству», — пишет «Книга ГУ "БАЗА"».

На телеграм-канал «Па-беларуску» подписаны более двух тысяч человек.

Обновлено в 14:14. Добавлена информации об имени задержанного.