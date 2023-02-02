Адвоката Виталия Брагинца приговорили к 8 годам колонии усиленного режима, пишет «Право на защиту».

Его обвиняли по четырем статьям УК — о разжигании вражды (часть 3 статьи 130), призывах к действиям против нацбезопаности (часть 3 статьи 361), создании экстремистского формирования или участии в нем (часть 1 статьи 361-1) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342).

В январе заседания по его делу перевели в закрытый режим, подробности обвинения неизвестны.

Виталий Брагинец — адвокат с 25-летним стажем — был задержан 23 мая 2022 года. С 1996 по 2010 он возглавлял собственное бюро «Брагинец и партнеры», а в последние годы работал в юридической консультации Дзержинского района Минска. Защищал главу правозащитного центра «Вясна» Алеся Беляцкого.