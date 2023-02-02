Против осужденной 65‑летней активистки из Пружан завели дело по статье о злостном неповиновении администрации колонии

Против осужденной на 3,5 года колонии пружанской активистки Елены Гнаук завели уголовное дело по статье о злостном неповиновении администрации колонии (часть 1 статьи 411 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, 15 августа пенсионерку перевели в исправительную колонию №4. В декабре стало известно, что Гнаук поместили в ПКТ до 24 февраля.

17 июня суд приговорил женщину к 3,5 годам колонии и штрафу в 3 200 рублей по статье о клевете в отношении Лукашенко (статья 367 УК) и дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК).

С 2020 года Елену Гнаук задерживали по административным статьям 17 раз, неоднократно проводили обыски.

В мае 2021 Гнаук осудили на 2 года домашней химии по «хороводному делу» по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК. В сентябре 2021 года активистку приговорили к 3 годам домашней химии по статье об оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК). В), тогда ей суммарно назначили наказание в виде 3 лет домашней химии.

В январе 2022 стало известно о новых уголовных делах против Гнаук. С тех пор она находилась под стражей.