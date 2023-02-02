Прокуратура возбудила против председательницы сельского исполкома уголовное дело по статье о получении взятки

Прокуратура Дятловского района возбудила уголовное дело против председательницы Даниловичского сельского исполкома по статье о получении взятки (часть 3 статьи 430 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, в августе-сентябре 2022 года председательница получила от индивидуального предпринимателя $1 000 за заключение договора, согласно которому тот должен был убрать деревья на территории кладбищ.

Заключена ли подозреваемая под стражу, не уточняется. На сайте Дятловского райисполкома председателем Даниловичского сельского исполкома в июне 2022 года была указана Анна Жих.