Суд арестовал оршанскую зоозащитницу Елену Мирошниченко на 15 суток

Суд арестовал оршанскую правозащитницу Елену Мирошниченко на 15 суток, сообщает правозащитный центр «Вясна». Статья, которую предъявили жительнице Орши, не уточняется.

По информации правозащитников, Мирошниченко задержали днем, когда она пришла по повестке в милицию. Ранее ей прислали письмо о том, что против нее начато административное производство.

«Вясна» утверждает, что зоозащитницу обвинили в проведении несанкционированного массового мероприятия (статья 24.23 КоАП). Ранее во дворе одного из домов она провела встречу с местными жителями, чтобы объяснить им, как правильно себя вести с бездомными животными.