«Часто это студенты беларуских вузов, выходцы из Ирака, Турции». Польские пограничники рассказали о проводниках мигрантов

Польская пограничная служба за последнюю неделю задержала семь проводников мигрантов, сообщает пресс-служба ведомства. Прибывшие из Турции, Ирана, Туркменистана и Азербайджана мужчины помогали другим мигрантам перейти границу. По информации польских пограничников, в роли таких «гидов» часто выступают студенты-иностранцы.

«Часто это студенты беларуских вузов, выходцы из Ирака, Турции или бывших постсоветских республик», – говорится в сообщении пограничников.

Как пишет пресс-служба ведомства, иностранцев вербуют в преступные группировки, им обещают высокий и легкий заработок.

«Это крайне прибыльный бизнес, от которого выигрывают как беларуские службы, так и его организаторы. Например, человек, проводящий иностранцев через польско-беларускую границу (за выполненное задание) должен получить 2,5 тысячи долларов, а ведь он только один из элементов в организации нелегального пересечения границы ЕС», – сказано в сообщении польской погранслужбы.

Польские пограничники регулярно задерживают проводников, после задержания их ожидает административное разбирательство и отправка на родину.