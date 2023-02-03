Силовики в Москве задержали антивоенного активиста, его считают причастным к телеграм‑каналу Nexta Live

Силовики в Москве задержали антивоенного активиста Олега Селиверова, у него дома провели обыск, пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо». Недавно издание РБК со ссылкой на свои источники сообщало о том, что в СК России Селиверова считают владельцем телеграм-канала Nexta Live.

Во время обыска у Олега Селиверова изъяли технику. Он успел сообщить родственникам, что ему могут вменять статью о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205-2 УК РФ) или о террористическом акте (статья 205 УК РФ).

Информацию о причастности Селиверова к каналу авторы Nexta Live опровергают.

«Этот случай попахивает охотой на японских и британских "шпионов" во времена сталинских репрессий, когда НКВД обвиняло рандомных людей во "вредительстве" по заданию иностранных разведок. Ещё раз повторим, что Олег НЕ имеет никакого отношения к NEXTA Live, а люди, хоть минимально связанные с этим каналом, не посещают Россию и не находятся там», — сказано в сообщении канала.

В апреле 2022 года Верховный суд Беларуси признал телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta «террористической организацией». Против его редактора Степана Путило, а также экс-редакторов Яна Рудика и Романа Протасевича было возбуждено уголовное дело. Его рассмотрение начнется в Минском областном суде 16 февраля. Степана Путило и Яна Рудика будут судить заочно, Роман Протасевич был задержан после посадки самолета в Минске весной 2021 года.