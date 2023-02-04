Суд в Литве продлил арест местному юристу, передававшему пропагандистам и КГБ данные беларуских организаций в Вильнюсе

Суд в Литве в третий раз продлил арест местному юристу Мантасу Данелюсу, передававшему пропагандистам и КГБ данные беларуских и украинских организаций в Вильнюсе, сообщает lrytas.lt.

Издание пишет, что юрист предлагал помощь беларуским и украинским беженцам, собирал информацию о финансах беларуских и украинских организаций и помощи, оказываемой Украине, а также пытался «противодействовать» беларусам и украинцам в Литве.

По информации lrytas.lt, Данелюс задавал «подозрительные» вопросы — его интересовало, кому собирается помощь, как живут украинцы и беларусы в Литве.

«Каждый раз, когда он посещал наш офис, это превращалось в хаос, он мешал работе», — рассказала изданию Анна Комарчук, глава организации «Помоги Украине».

Юрист собирал информацию от организаций «Наш дом» и «Дапамога» — их руководители заподозрили Данелюса в работе на беларуские спецслужбы и рассказали об этом литовским силовикам, которые начали досудебное расследование по факту шпионажа. Узнав об уголовном деле, юрист попытался сбежать в Беларусь, но был задержан, отмечает издание.

Как пишет lrytas.lt, полиция задержала Данелюса 28 сентября 2022 года по подозрению в сборе и передаче информации КГБ.

Литовская полиция задержала местного юриста, который передавал пропагандистам и КГБ данные беларуских организаций в Вильнюсе

Журналисты добавляют, что дело о шпионаже в отношении юриста — уже десятое. Данелюс был судим восемь раз, сейчас суд в Вильнюсе рассматривает девятое дело против него — о фальсификации документов и их использовании в 2014 и 2015 годах.