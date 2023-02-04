Осужденного философа Владимира Мацкевича поместили в ПКТ на три месяца

Приговоренного к пяти годам колонии философа Владимира Мацкевича поместили в ПКТ на три месяца, говорится на его странице в фейсбуке. Администрация ИК-17 поместила Мацкевича в ПКТ еще месяц назад, но об этом стало известно только сегодня.

В июне 2022 года суд приговорил философа к 5 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), руководстве экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

Следствие утверждало, что 25 октября 2020 года Владимир Мацкевич участвовал в грубом нарушении порядка и мешал работе транспорта и мероприятий. Также ему вменили руководство «экстремистским формированием» с августа 2020 года по август 2021 года.

По версии следствия, Мацкевич на платформе «Сход» размещал материалы с ложной информацией о ситуации в Беларуси и негативной оценкой представителей власти. Философа обвинили в оскорблении Лукашенко в видеозаписи, которую он создал и опубликовал на ютубе 7 мая 2021 года.

Владимир Мацкевич — 66-летний философ и методолог, создатель неформального образовательного пространства «Летучий университет». Мацкевича задержали 4 августа, изъяли всю технику и некоторые документы.

С 4 по 16 февраля Владимир Мацкевич держал голодовку с требованием изменить меру содержания на подписку о невыезде, завершить следственные действия и передать дело в суд и назначить дату судебного разбирательства. На 13-й день голодовки его самочувствие ухудшилось и задержанному потребовалась медицинская помощь — ему «поставили капельницу и вкололи витамины». После этого он прекратил голодовку.