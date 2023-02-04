Прокуратура Латвии обвиняет четверых чиновников в поставке некачественной проволоки для ограждения на границе с Беларусью, сообщает латвийский телеканал TV3.

По информации канала, судить будут главу госагентства обеспечения Рамона Иннуса, начальника отдела развития инфраструктуры ГАО Оскарса Дзиркалиса и начальника административно-закупочного отдела агентства Раймондса Дуциса. Обвинение предъявили и начальнику отдела правового обеспечения закупок юридического департамента Байбе Дзене.

Прокуратура считает, что с 2021 года совладелец компании DN Sistemas Юрис Тейванс при участии четырех сотрудников ГАО поставил агентству 25 000 метров колючей проволоки, предназначенной для строительства временного забора на латвийско-беларуской границе, зная, что проволока не соответствуют заданным характеристикам.

По подсчетам прокуратуры, чиновники злоупотребили служебным положением и нанесли Латвии ущерб в размере более 373 тысяч евро.

По информации издания Delfi, на границе с Беларусью за полгода построили 36-километровый участок забора, в всего проект предусматривает строительство ограждения протяженностью 173 километра.