Жителя Мостовского района задержали «за попытку вступить в полк Калиновского»

Силовики задержали 28-летнего жителя Мостовского района, который «пытался вступить в полк Калиновского», пишет пресс-служба МВД.

По информации ведомства, задержанный написал в чат-бот полка и получил оттуда «четкие инструкции». Против него возбудили уголовное дело по статье о вхождении в состав экстремистского формирования (статья 361-1 УК).

Полк Калиновского — добровольческое объединение беларусов, воющих с Россией на стороне Украины. В конце сентября МВД признало полк «экстремистским формированием».