Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 2400 человек

Количество погибших во время землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 2400, сообщает Reuters.

В Турции погибло более 1500 человек, в Сирии — более 900, поисково-спасательные работы продолжаются. Как пишет агентство Anadolu со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Эрдогана, в результате землетрясения было разрушено более 2800 домов. Ситуацию со спасением пострадавших усложняют холода.

Больше всего от землетрясения пострадали турецкие города Газиантеп, Адана, Кахраманмарас, Османие, Адыяман, Малатья, Шанлыурфа, Хатай, Диярбакыр и Килис.

МЧС Беларуси направило в Турцию технику и снаряжение для поисковых работ, а также 64 сотрудника в составе республиканского отряда специального назначения «Зубр». В Сирию прорабатывается вопрос направления груза гуманитарной помощи.

Ночью 6 февраля в Турции на территории южной части Турции произошло мощное землетрясение с магнитудой 7,7 на глубине 17,9. Позже днем произошло повторное землетрясение в центральной части страны.