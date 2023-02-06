Reuters: более 500 человек погибли в результате землетрясения в Турции и Сирии

В центральной Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов, в результате которого погибли более 500 человек. Об этом пишет агентство Reuters.

В Турции число погибших составило 284 человека, сообщило Anadolu со ссылкой на вице-президента страны. Позже президент Турции Реджеп Эрдоган назвал цифру в 912 погибших в результате землетрясения.

Землетрясение случилось в 04:17 часов по местному времени на глубине 17,9 километров, пишет Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Обновлено в 14:00. Добавлена новая информация о погибших.