Генпрокуратура Украины арестовала вагоны с продукцией «Беларуськалий» и «Уралкалий» на сумму более 2 млн долларов

В Украине арестовано 170 вагонов с продукцией «Беларуськалий» и «Уралкалий» на сумму почти 100 млн гривен (более 2,7 млн долларов), пишет пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.

Вагоны с минеральными удобрениями прибыли в Украину еще до начала войны, они находились в транзитном режиме в Николаеве на территории Морского специализированного порта.

Как сообщает Офис генпрокурора, в дальнейшем владельцы товара планировали переправить его в третьи страны для продажи и получения миллионных доходов.

«Часть из них в виде налогов пошла на финансирование войны России против Украины», — сказано в сообщении ведомства.

В дальнейшем арестованное имущество будет передано в Агентство по поиску и менеджменту активов.