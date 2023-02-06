КГБ, МВД и Минобороны проведут в Кличевском районе учения по реагированию на теракты

КГБ Беларуси проведет в Кличевском районе учения по готовности госорганов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма, пишет пресс-служба силового ведомства.

Учения пройдут с 7 по 8 февраля. В них помимо КГБ примут участие подразделения Минобороны, МВД, Госпогранкомитета, МЧС.

Сценарий учений предусматривает участие военной техники, КГБ предупреждает о возможных ограничениях движения транспорта.