КГБ, МВД и Минобороны проведут в Кличевском районе учения по реагированию на теракты
КГБ, МВД и Минобороны проведут в Кличевском районе учения по реагированию на теракты
6 февраля 2023, 15:15
 
 
 
 
 

КГБ Беларуси проведет в Кличевском районе учения по готовности госорганов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма, пишет пресс-служба силового ведомства.

Учения пройдут с 7 по 8 февраля. В них помимо КГБ примут участие подразделения Минобороны, МВД, Госпогранкомитета, МЧС.

Сценарий учений предусматривает участие военной техники, КГБ предупреждает о возможных ограничениях движения транспорта.

     
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