ГПК: на границе с Польшей обнаружено тело мигранта

На границе с Польшей сотрудники ГПК обнаружили погибшего мигранта, сообщило само ведомство.

По информации комитета, речь о гражданине Ирака 2001 года рождения. Его нашли рядом с водопропуском в польском заграждении, утверждает ГПК.

«По предварительным данным, именно через водопропуск труп был перемещен на белорусскую территорию», — написала пресс-служба.

Это двенадцатая по счету смерть мигранта на беларуско-польской границе, пишет ведомство.

В январе Следственный комитет рассказал о погибшем возле границы с Польшей мигранта «арабской национальности». В конце декабря представители Погранкомитета обнаружили возле границы с Польшей труп мигранта из Того. 20 декабря ГПК сообщил о трупе мигранта «неславянской внешности» недалеко от калитки в польском заграждении. 27 декабря рядом с польской границей пограничники обнаружили гражданина Сирии и труп его дочери.