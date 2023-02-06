Лукашенко подписал указ о создании комиссии «для работы с желающими вернуться на родину»

Александр Лукашенко подписал Указ № 25 «О рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений», сообщает его пресс-служба.

Подписанный указ предусматривает, что в состав такой комиссии войдут руководители госорганов, парламентарии, представители общественных организаций. Председателем комиссии будет Генеральный прокурор.

В комиссию получат право обратиться беларусы, которые с 1 января 2020 года и до вступления в силу указа «совершили административные правонарушения или преступления протестной направленности, опасаются возвращения в страну в связи со своей возможной причастностью к совершению таких правонарушений, преступлений».

Обращения принимаются до 31 декабря 2023 года в письменной или электронной форме. Люди, обратившиеся в комиссию, как сказано в сообщении пресс-службы Лукашенко, «должны раскаяться в содеянном и проинформировать комиссию о готовности после возвращения принести публичные извинения, возместить причиненный вред, соблюдать Конституцию и законодательство Беларуси, уважать государственные символы и национальные традиции, осознанно и активно исполнять свой гражданский долг».

Обратившемуся гражданину в итоге сообщат о наличии или отсутствии возбужденного в отношении него уголовного дела или административного процесса, а также о возможности их прекращения.

Решение будет принимать комиссия путем открытого голосования. После этого обратившийся должен будет вернуться в страну не позднее трех месяцев с даты направления комиссией соответствующего уведомления. При несоблюдении данного требования решение комиссии утрачивает силу.

Указ предусматривает, что принятие любых процессуальных решений в отношении вернувшегося в Беларусь человека возможно исключительно с согласия Генерального прокурора либо лица, исполняющего его обязанности.