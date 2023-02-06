Силовики задержали администратора телеграм-канала издания «Народная воля» Анастасию Шаркевич, «покаянное» видео с задержанной опубликовал провластный канал.

В чем именно обвиняется Анастасия Шаркевич — неизвестно. На видео она говорит, что «пару раз выходила на марши».

Соцсети и сайт «Народной воли» не были признаны экстремистскими, недавно Миниинформ разблокировал сайт издания.

Силовики уже приходили к Анастасии Шаркевич. В октябре 2020 года в ее квартире прошел обыск в рамках уголовного дела по статье о массовых бесопорядках (статья 293 УК). Однако, как рассказывала сама Анастасия, в тот момент у нее не было процессуального статуса, она не являлась ни подозреваемой, ни свидетелем.