Суд над экс-доценткой МГЛУ Натальей Дулиной сделали закрытым

Заседание по делу экс‑доцентки МГЛУ Натальи Дулиной сделали закрытым, следует из расписания Минского областного суда.

Ее обвиняют в содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК) и грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК).

В июне Дулину арестовывали на 15 суток за «мелкое хулиганство» (статья 19.1 КоАП). Ранее экс-доцентка отбыла 15 суток ареста за участие в антивоенной акции 27 февраля.

В октябре 2020 года Наталью Дулину уволили из МГЛУ за участие в университетской забастовке. В университете она работала на кафедре итальянского языка.