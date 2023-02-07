Опубликован указ о комиссии, которая должна быть рассматривать обращения беларусов, покинувших страну; среди ее членов Азаренок

На сайте Александра Лукашенко опубликован указ «О рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений».

Согласно документу, беларусы, которые совершили с 1 января 2020 года до вступления в силу указа административное правонарушение или «преступления, связанные со значимыми общественно-политическими событиями», покинули страну и «опасаются возвращения», могут направить в комиссию обращение до 31 декабря 2023 года.

Указано, что комиссии необходимо написать о причинах, по которым гражданин покинул страну и об обстоятельствах, в связи с которыми его могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Также необходимо указать «желание вернуться» и «готовность соблюдать конституцию» и законы, «уважать государственные символы».

В указе написано, что при «совершении правонарушения», необходимо сообщить о «чистосердечном раскаянии», изъявить «готовность принести публичные извинения» и возместить ущерб.

Обращение рассматривается комиссией не позднее двух месяцев со дня поступления, однако этот срок может быть продлен до трех.

По результатам работы комиссия должна проинформировать обратившегося об отсутствии в отношении него административного процесса или возбужденного уголовного дела, о целесообразности отмены меры пресечения или избрания более мягкой меры, о целесообразности прекращения в отношении него административного дела или освобождения от уголовной ответственности. Последнее должно быть сделано в порядке и на условиях, предусмотренных законадательством.

Решение в комиссии принимается большинством путем открытого голосования.

После уведомления о решении, гражданину необходимо прибыть в страну в течение трех месяцев, иначе оно утратит силу.

В состав комиссии вошли 29 человек. Среди них:

сотрудники государственных каналов — Григорий Азаренок, Марат Марков, Иван Эйсмонт и другие;

силовики — генеральный прокурор Андрей Швед, который является председателем комиссии, министр внутренних дел Иван Кубраков, председатель КГБ Иван Тертель и другие;

В состав комиссии вошли министр иностранных дел Сергей Алейник, депутаты парламенты Олег Гайдукевич, Марина Ленчевская.

Исправлено 8 февраля в 12:10. Во втором абзаце были неверно указаны критерии тех, кто может подавать заявление в комиссию.