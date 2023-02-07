Сестра пропавшей во время землетрясения в Турции беларуски сообщила, что ее нашли в больнице

Сестра пропавшей во время землетрясения в Турции беларуски сообщила, что пострадавшую нашли в больнице.

После землетрясения в Турции утром 6 февраля минчанка Мария не могла выйти на связь со своей сестрой и ее родными, находившимися рядом с местом трагедии, писал блог «Люди». Вечером «Зеркало» сообщило, что мужа пропавшей нашли в больнице — мужчина получил перелом ноги. Где находится ребенок супругов, неизвестно.

Посольство Беларуси в Турции заявляло, что знает о двух случаях пропавших после землетрясения беларусов.

Число жертв землетрясения в Турции достигло 3432 человек, ранения получили 21103 человека, пишет агентство Anadolu. В Сирии известно о гибели 1581 человека, сообщает Al Jazeera.

Ночью 6 февраля на территории южной части Турции произошло землетрясение с магнитудой 7,7. Днем произошло повторное землетрясение в центральной части страны.