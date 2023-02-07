Суд приговорил бывшую сотрудницу «Белагро» и гражданку России к 1 году колонии по статье о грубом нарушении порядка

Суд Московского района Минска приговорил бывшую сотрудницу «Белагро» и гражданку России Екатерину Яковлеву к 1 году колонии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Об этом сообщила «Вясна».

Заседание прошло 30 января, но о его результатах стало известно только сейчас. Подробности дела не уточняются.

4 октября 2022 года МВД отчиталось о задержании 20 сотрудников «Белагро» за «экстремистскую деятельность».

Как писало ведомство, руководители и работники компании участвовали в протестах в 2020 году и взаимодействовали с «экстремистскими» ресурсами. На задержанных составили административные протоколы за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).

«Также зарегистрированы материалы по признакам составов преступлений: за разжигание социальной вражды или розни; активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок; участие в деятельности экстремистского формирования», — добавляли в МВД.