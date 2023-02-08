Посольство Беларуси в Турции разыскивает четырех беларусов

С 6 февраля сотрудники беларуского посольства в Турции обзванивают граждан, состоящих на консульском учете. До сих пор связи нет с одной совершеннолетней гражданкой Беларуси, и тремя детьми, пишет Sputnik со ссылкой на первого секретаря диппредставительства Сергея Шинкевича.

Всего на консульском учете в Турции состоит более 400 беларусов, 53 из них живут на юго-востоке страны, в тех районах, где произошло землетрясение.

С одной из беларусок посольству удалось связаться, речь идет об Александре Акпинар, которая пострадала во время землетрясения и находится в больнице. Ее муж, Кемаль Акпинар, скончался, поиски ее сына продолжаются.

По последним данным известно о 5894 погибших во время землетрясения в Турции и более чем 1900 в Сирии. Эти цифры будут увеличиваться, так как разбор завалов еще продолжается.