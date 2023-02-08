Скончался муж беларуски, пострадавшей при землетрясении в Турции

Скончался Кемаль Акпинар, муж беларуски Александры Акпинар, пишет «Зеркало». Семья пострадала во время землетрясения в турецком городе Хатай.

Сама Александра находится в больнице, информации о ее пропавшем сыне все еще нет.

Как пишет агентство Reuters, по последним данным известно о 5894 погибших во время землетрясения в Турции и более чем 1900 в Сирии. Эти цифры будут увеличиваться, так как разбор завалов еще продолжается.