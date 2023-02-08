Суд в Бресте приговорил 26‑летнего жителя Пинского района к 17 годам колонии по делу об убийстве односельчанки

Брестский областной суд приговорил 26-летнего жителя Пинского района к 17 годам колонии строго режима по статье об убийстве (часть 2 статьи 139 УК). Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, 29 мая 2022 года он «распивал спиртные напитки» в доме у погибшей 39-летней женщины. Они поругались и осужденный нанес хозяйке квартиры восемь ранений ножом и «многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела», утверждает прокуратура.

Как пишет ведомство, до этого обвиняемый был «неоднократно судим» и не работал. Пинская межрайонная прокуратура посчитала, что сельский исполком не провел с ним профилактической работы по социализации.