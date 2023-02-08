«Радыё Свабода»: суд приговорил двух рельсовых партизан из Мозыря к 14 и 16 годам колонии

Гомельский областной суд вынес приговор двум рельсовым партизанам из Мозыря, Сергею Плешкуну и Юрию Сельвичу, пишет «Радыё Свабода». Сергея Плешкуна осудили на 16 лет колонии, Юрия Сельвича — на 14.

Их обвиняли по семи статьям Уголовного кодекса: незаконные изготовление предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (часть 2 статьи 295-3 УК), террористический акт (часть 2 статьи 289 УК), организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения (часть 4 статьи 309 УК), порча имущества (статьи 341 УК), разжигание вражды (часть 1 статьи 130 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361 УК).

Согласно материалам дела, с августа 2020 года по февраль 2022 года Плешкун и Сельвич закупали ингредиенты для производства «коктейлей Молотова» и взрывчаток, чтобы совершить с их помощью совершить диверсию.

17 марта 2022 года сотрудница телеканала «Беларусь 1» Ксения Лебедева выпустила о них сюжет под названием «Теракт местного раZлива».

На оперативной съемке двое человек в помещении, похожем на гараж, обсуждают, как можно повредить рельсы. Сначала слышна реплика о «накладке на рельсы» устройства, которые собеседники описывают как «трамплинчик». После склейки один из них предлагает «резать рельсы и разворачивать их в сторону», а затем речь заходит о коктейлях Молотова.



По утверждению Лебедевой, у мужчин изъяли 45 пустых бутылок, семь баллонов с белой и красной краской, селитру, пневматический пистолет Макарова и «четыре баллона для зарядки, в том числе, легковоспламеняющуюся жидкость», две бейсбольные биты, пять петард «Кобра», нож, бчб-браслет и макет гранаты.

Юрию Сельвичу 44 года, он женат, имеет троих детей – два сына и дочь. Сергею Плешкуну 36 лет, он также женат, имеет двоих сыновей.