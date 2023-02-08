Суд приговорил журналиста Анджея Почобута к 8 годам колонии

Гродненский областной суд приговорил журналиста и участника Союза поляков Анджея Почобута к восьми годам колонии, пишет Белта.

Его признали виновным в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК). Заседание по делу прошло в закрытом режиме.

В конце июля польское издание Rzeczpospolita перечислило несколько эпизодов уголовного дела. Среди них — «разговоры о советской агрессии против Польши», статья в Gazeta Wyborcza о разгоне протестов в 2020 году и материал 2006 года о командире польского антикоммунистического подполья в Гродненской области.

Писал о протестах и советской агрессии — обвинили в разжигании вражды. Начался суд над журналистом Анджеем Почобутом

Почобута задержали 25 марта 2021 года в Гродно. В этот же день силовики пришли к руководительнице лидского отделения Союза поляков Ирене Бернацкой и директорке школы при объединении в Волковыске Марии Тишковской.

23 марта 2021года задержали главу Союза поляков Анжелику Борис, а почти двумя неделями ранее еще одну участницу объединения — директорку «Польской школы» в Бресте Анну Панишеву.

В том же месяце Генпрокуратура возбудила уголовное дело о разжигании вражды против главы Союза поляков и «иных лиц», которые «позиционировали себя членами Союза поляков». Как утверждало ведомство, фигуранты дела с 2018 года организовывали в Гродно незаконные массовые мероприятия «по чествованию участников антисоветских бандформирований» времен Великой Отечественной войны.

Бернацкую и еще двоих фигуранток дела — Тишковскую и Панишеву — беларуские власти передали Польше через 2 месяца после задержания. Через год после задержания Анжелику Борис отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Три фигуранта дела «Союза поляков» переданы Польше

49-летний Анджей Почобут — единственный из фигурантов дела «Союза поляков», кто не вышел на свободу. По информации Rzeczpospolita, журналист неоднократно отказывался писать прошение о помиловании.