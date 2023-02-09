При землетрясении в Турции погиб ребенок и муж гражданки Беларуси; ее саму и второго ребенка ищут

В результате землетрясения в Турции погиб ребенок беларуски и ее муж, гражданин Турции, пишет «Белта» со ссылкой на посольство.

Саму беларуску и второго ребенка продолжают искать, уточнили в агенстве.

«По уточненной информации с места поисковых работ в Кахраманмараше, из-под завалов извлекли тела ее супруга (гражданина Турции) и одного малолетнего ребенка. Оба погибли», — рассказали в беларуском посольстве в Турции.

По состоянию на утро 9 февраля в Турции погиб 12391 человек, в Сирии — около 3200 человек.

Ночью 6 февраля на территории южной части Турции произошло землетрясение с магнитудой 7,7. Днем произошло повторное землетрясение в центральной части страны.