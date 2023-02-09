Суд в Минске постановил вернуть кошку в кореличский питомник, который называли «концлагерем для животных»

Суд Советского района Минска постановил вернуть одно из животных, которое волонтеры забрали из питомника под Кореличами, обратно. Об этом рассказали сами волонтеры.

Заседание состоялось 31 января — одна из волонтерок подавала иск о принудительном выкупе кошки у кореличской заводчицы. Как говорит волонтерка, суд не увидел в действиях заводчицы жестокого обращения с животными.

«Суд не принял во внимание важный факт, что горе-заводчица получила административную статью за жестокое обращение», — уточнила волонтерка в видео.

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Волонтеры планируют обжаловать решение суда и собирают средства на услуги адвоката.

«Если я проиграю это дело, это будет прецедентом для остальных аналогичных дел. А это значит, что все волонтеры будут обязаны вернуть животных назад в этот ад», — объяснила она.

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5 февраля 2022 года в инстаграме funnydog_blog беларуские зоозащитники сообщили, что милиция обнаружила в частном питомнике более 230 породистых собак. Как утверждали волонтеры, животных держали в «дырявых сараях» и «жуткой антисанитарии». Тогда милиция описала 114 собак и разрешила волонтерам забрать их на временную передержку.

Тогда хозяйка питомника сказала, что «то, что ее, вот это вот которое показали, скажем так, за забором, это ее. То, что не ее, это не ее».