Польша приостановливает движение на польско‑беларуском погранпереходе в Бобровниках
Польша приостановливает движение на польско‑беларуском погранпереходе в Бобровниках
Кризис на границе
9 февраля 2023, 13:09
 
 
 
 
 

Польша с 12:00 часов 10 февраля приостанавливает движение на польско-беларуском погранпереходе в Бобровниках. Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский.

Такое решение принято в связи с «важными интересами государственной безопасности», написал он.

«В связи с важными интересами государственной безопасности я принял решение приостановить движение на польско-беларуском погранпереходе в Бобровниках с 10 февраля этого года с 12:00 до особого распоряжения», — сообщил Каминский.

Беларуский погранкомитет отметил, что с польской стороны им «не поступало официального уведомления». Позже на канале ГПК появилось обновление — польская сторона уведомила их о закрытии пункта.

Всего на беларуско-польской границе находятся шесть пунктов пропуска — четыре грузопассажирских, один грузовой и один пассажирский.

Согласно информации на сайте беларуского ГПК, все пункты пропуска кроме трех — грузового в Козловичах, пассажирского в Бресте и грузопассажирского в Берестовице — «не функционируют по инициативе сопредельной стороны».

С 10 февраля пункт пропуска в Берестовице (Бобровниках) перестанет работать и попасть в Польшу на легковом автомобиле или автобусе можно будет только через пункт пропуска в Бресте.

Обновлено в 14:25. Добавлена новая информация от ГПК.

     
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