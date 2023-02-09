Польша приостановливает движение на польско‑беларуском погранпереходе в Бобровниках

Польша с 12:00 часов 10 февраля приостанавливает движение на польско-беларуском погранпереходе в Бобровниках. Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский.
Такое решение принято в связи с «важными интересами государственной безопасности», написал он.
«В связи с важными интересами государственной безопасности я принял решение приостановить движение на польско-беларуском погранпереходе в Бобровниках с 10 февраля этого года с 12:00 до особого распоряжения», — сообщил Каминский.
Беларуский погранкомитет отметил, что с польской стороны им «не поступало официального уведомления». Позже на канале ГПК появилось обновление — польская сторона уведомила их о закрытии пункта.
Всего на беларуско-польской границе находятся шесть пунктов пропуска — четыре грузопассажирских, один грузовой и один пассажирский.
Согласно информации на сайте беларуского ГПК, все пункты пропуска кроме трех — грузового в Козловичах, пассажирского в Бресте и грузопассажирского в Берестовице — «не функционируют по инициативе сопредельной стороны».
С 10 февраля пункт пропуска в Берестовице (Бобровниках) перестанет работать и попасть в Польшу на легковом автомобиле или автобусе можно будет только через пункт пропуска в Бресте.
Обновлено в 14:25. Добавлена новая информация от ГПК.
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