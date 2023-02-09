Польша приостановливает движение на польско‑беларуском погранпереходе в Бобровниках

Польша с 12:00 часов 10 февраля приостанавливает движение на польско-беларуском погранпереходе в Бобровниках. Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский.

Такое решение принято в связи с «важными интересами государственной безопасности», написал он.

«В связи с важными интересами государственной безопасности я принял решение приостановить движение на польско-беларуском погранпереходе в Бобровниках с 10 февраля этого года с 12:00 до особого распоряжения», — сообщил Каминский.

Z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa zdecydowałem o zawieszeniu do odwołania od 10 lutego br. od godz. 12:00 ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) February 9, 2023

Беларуский погранкомитет отметил, что с польской стороны им «не поступало официального уведомления». Позже на канале ГПК появилось обновление — польская сторона уведомила их о закрытии пункта.

Всего на беларуско-польской границе находятся шесть пунктов пропуска — четыре грузопассажирских, один грузовой и один пассажирский.

Согласно информации на сайте беларуского ГПК, все пункты пропуска кроме трех — грузового в Козловичах, пассажирского в Бресте и грузопассажирского в Берестовице — «не функционируют по инициативе сопредельной стороны».

С 10 февраля пункт пропуска в Берестовице (Бобровниках) перестанет работать и попасть в Польшу на легковом автомобиле или автобусе можно будет только через пункт пропуска в Бресте.

Обновлено в 14:25. Добавлена новая информация от ГПК.